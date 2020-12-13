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На Украине выразили протест из-за расширения Россией санкционного списка

09:49, 13.12.2020
На Украине выразили протест из-за расширения Россией санкционного списка
Фото: pixabay.com

МИД Украины выразил протест из-за расширения со стороны России санкционного перечня физлиц Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства страны.

В сообщении сказано, что МИД Украины осуждает попытку давления на депутатов и представителей общества страны. В МИД подчеркнули, что украинская сторона «оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права».

Напомним, правительство России расширило перечень граждан Украины, в отношении которых введены персональные санкции. В окончательный список вошли 849 имен.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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