На Украине выразили протест из-за расширения Россией санкционного списка

МИД Украины выразил протест из-за расширения со стороны России санкционного перечня физлиц Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства страны.



В сообщении сказано, что МИД Украины осуждает попытку давления на депутатов и представителей общества страны. В МИД подчеркнули, что украинская сторона «оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права».

Напомним, правительство России расширило перечень граждан Украины, в отношении которых введены персональные санкции. В окончательный список вошли 849 имен.

Маргарита Головатенко