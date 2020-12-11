«КАМАЗ» проведет тренировочные сборы в Новороссийске и Турции

КАМАЗ запланировал три тренировочных сбора перед возобновлением сезона-2020/21 в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Как сообщает пресс-служба челнинцев, клуб рассчитывает начать в начале февраля тренировки в Набережных Челнах. 12 числа футболисты КАМАЗа отправятся в Новороссийск, где проведут второй сбор. После этого в середине марта команда будет базироваться в Турции.

Напомним, ранее «КАМАЗ» назначил Ильдара Ахметзянова главным тренером команды. Перед тренером поставлена задача выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона-2020/21.

По итогам первой части сезона «КАМАЗ» набрал 31 очко и занимает четвертую строчку турнирной таблицы группы 4 в ПФЛ. Челнинцы отстают от лидера ФК «Новосибирск» на 4 очка.