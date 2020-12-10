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Владимир Леонов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

09:21, 10.12.2020 Мероприятие:  Online-конференция с министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым
Владимир Леонов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

17 декабря на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан.

Тезисы к обсуждению:

  • Как сказалась пандемия на подготовке спортсменов в Татарстане?
  • Подготовка к проведению чемпионата мира FINA по водным видам спорта 2025 года в Казани
  • Создание приложения для онлайн-тренировок на татарском языке — кто инициатор и когда запуск?
  • О проекте единой цифровой платформы спортивной отрасли Татарстана
МероприятияOnline-конференции
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