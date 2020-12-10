Владимир Леонов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
09:21, 10.12.2020 Мероприятие: Online-конференция с министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым
17 декабря на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан.
Тезисы к обсуждению:
- Как сказалась пандемия на подготовке спортсменов в Татарстане?
- Подготовка к проведению чемпионата мира FINA по водным видам спорта 2025 года в Казани
- Создание приложения для онлайн-тренировок на татарском языке — кто инициатор и когда запуск?
- О проекте единой цифровой платформы спортивной отрасли Татарстана
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