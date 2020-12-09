В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела из-за работы баров в ночное время

Фото: Максим Платонов

В Санкт-Петербурге Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела из-за работы баров в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, бары продолжали оказывать услуги посетителям несмотря на временный запрет их деятельности Роспотребнадзором, который выявил в них нарушения «антиковидных» ограничений, установленных в городе.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ), нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные к преступлению лица.

Напомним, что в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны. Исключение составят производственные столовые. Не затронут ограничения доставку, обслуживание навынос и заведения общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.



Татьяна Демина