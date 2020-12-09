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Бугульминскому медицинскому училищу присвоили имя экс-директора Анатолия Вязьмина

14:50, 09.12.2020
Бугульминскому медицинскому училищу присвоили имя экс-директора Анатолия Вязьмина
Фото: bugulma.ws

Премьер-министр Татарстана подписал постановление о присвоении ГАПОУ «Бугульминское медицинское училище» имени экс-директора, заслуженного врача Татарской АССР Анатолия Вязьмина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предложение о присвоении имени поступило от Минздрава. Ведомству поручено внести соответствующие изменения в устав.

Вязьмин родился в 1930 году в Чистополе. В том числе работал преподавателем внутренних болезней высшей категории Бугульминского медицинского училища и являлся его директором в 1958—2000 годах. Вязьмин умер 5 июля 2017 года.

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