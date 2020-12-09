Бугульминскому медицинскому училищу присвоили имя экс-директора Анатолия Вязьмина

Премьер-министр Татарстана подписал постановление о присвоении ГАПОУ «Бугульминское медицинское училище» имени экс-директора, заслуженного врача Татарской АССР Анатолия Вязьмина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предложение о присвоении имени поступило от Минздрава. Ведомству поручено внести соответствующие изменения в устав.

Вязьмин родился в 1930 году в Чистополе. В том числе работал преподавателем внутренних болезней высшей категории Бугульминского медицинского училища и являлся его директором в 1958—2000 годах. Вязьмин умер 5 июля 2017 года.