В Казани 60-летнюю женщину госпитализировали после пожара в квартире
В Казани на пожаре в квартире спасли три человека. Инцидент произошел сегодня днем в доме по улице Светлой.
Сообщение о пожаре на первом этаже в пятиэтажном доме поступило в экстренные службы в 12.56. Прибывшие на место спасатели установили, что произошло горение постельных принадлежностей на площади 1 кв. м.
Пожарные спасли при помощи маски спасаемого 60-летнюю женщину. Ее госпитализировали в РКБ с термическими ожогами. Также были спасены двое человек 1983 и 1985 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Причина пожара устанавливается.
Минувшей ночью в частном доме в пгт Алексеевское произошел пожар, на котором погибли три человека.
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