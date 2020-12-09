В Казани 60-летнюю женщину госпитализировали после пожара в квартире

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани на пожаре в квартире спасли три человека. Инцидент произошел сегодня днем в доме по улице Светлой.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре на первом этаже в пятиэтажном доме поступило в экстренные службы в 12.56. Прибывшие на место спасатели установили, что произошло горение постельных принадлежностей на площади 1 кв. м.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пожарные спасли при помощи маски спасаемого 60-летнюю женщину. Ее госпитализировали в РКБ с термическими ожогами. Также были спасены двое человек 1983 и 1985 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Причина пожара устанавливается.

Минувшей ночью в частном доме в пгт Алексеевское произошел пожар, на котором погибли три человека.



Татьяна Леухина