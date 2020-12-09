Главное к утру: трое погибших на пожаре в Татарстане, законы о бюджете и ОМС, расширение полномочий полиции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 9 декабря:
- В частном доме в Алексеевском районе Татарстана произошел пожар, где погибли три человека — мужчина 1987 года рождения и две женщины 1988 и 1947 годов рождения. Из горящего дома удалось выбраться подростку 2004 года рождения — его разбудил сигнал пожарного извещателя.
- Поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в регионы России, которые еще не успели ее получить, стартуют после 10 декабря. На сегодняшний день вакцину получили примерно половина регионов.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно закону, в 2021 году бюджет России должен пополниться на 18,8 трлн рублей, расходы федерального бюджета составят 21,52 трлн рублей, а дефицит запланирован на уровне 2,75 трлн рублей.
- Также Путин подписал закон о реформировании системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Реформа предполагает наделение Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) полномочиями страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, оказываемой федеральными медорганизациями.
- Госдума в первом чтении поддержала законопроект о расширении полномочий полиции, определяющий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать чужие авто и жилье. Данная инициатива позволяет полицейским проникать в жилые и иные помещения. Еще полиция будет иметь право вскрыть автомобиль для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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