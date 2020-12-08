Итоги дня: новый митрополит Казанский и Татарстанский, убитая вместо лисы женщина, ДТП с сотрудниками «Эфира»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 8 декабря.
- Священный Синод РПЦ на заседании постановил назначить митрополитом Казанским и Татарстанским митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. До него был Феофан, который скончался на 74-м году жизни в ноябре 2020 года. Феофан (в миру — Иван Андреевич Ашурков) возглавлял Татарстанскую митрополию с 2015 года. Одной из причин смерти владыки назывались последствия, вызванные коронавирусом.
- В Кайбицком районе Татарстана при охоте на бешеную лису была застрелена женщина. В причинении смерти по неосторожности подозревают главу Кулангинского сельского поселения. Он пришел к женщине и ее мужу с ружьем для отстрела хищника. «Решив, что за надворной постройкой находится животное, он произвел два выстрела, ранив при этом хозяйку дома. Супруг повез ее в больницу, однако в результате полученного ранения по дороге женщина скончалась», — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.
- Сегодня в Верхнеуслонском районе Татарстане «УАЗ Патриот» врезался в микроавтобус «Газель» с техперсоналом телекомпании «Эфир». В результате ДТП водитель УАЗа скончался на месте, четверо пассажиров «Газели» с травмами доставлены в больницу. Позже водитель микроавтобуса скончался.
- Президент России подписал ряд законов: о продлении дачной амнистии, об ответственности за действия по отчуждению территории России, о Госсовете, о верховенстве российской Конституции над международным правом, о заморозке накопительной пенсии до 2023 года, об удаленной работе и так далее.
- В строящемся технопарке в Иннополисе произошел пожар. Пострадали двое рабочих, их доставили в казанскую горбольницу №7. Общая площадь пожара составила 85 кв. м. На кровле здания горели блоки кондиционеров и обшивка на площади 15 кв. м. В подвале на площади 70 кв. м горела емкость с дизельным топливом. Причина пожара устанавливается.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр им. Гамалеи готовы производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украине. Они намерены подать документы для ее регистрации. Производственные мощности фармкомпании «Биолек» уже готовы для этих целей.
Казанская природоохранная прокуратура проверяет информацию о расширении кладбища в казанском поселке Дербышки. Соответствующее поручение дал Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов после выхода сюжета НТВ. В нем говорится, что жители поселка выступили против расширения, так как расстояние от некоторых домов до могил составляет 20—30 метров, а по нормам должно быть не менее 300.
- Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2021 год. Так, одним из последствий пандемии коронавируса станет опустение мегаполисов, а также создание фонда гражданских технологий.
- Компания Apple сегодня представила свои первые полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. На одном из наушников сверху появилось колесико Digital Crown, как в часах Apple Watch. С его помощью можно менять громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri. Наушники представлены в пяти цветах. В продажу они поступят 15 декабря. В России они будут стоить 62 990 рублей.
- За 11 месяцев в Татарстане произошло 3 679 ДТП, погибло 298 человек (при прогнозе — 459 человек), 4 478 — ранены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварий оказалось на 444 меньше, погибло также на 28 человек меньше.
- Папа Римский Франциск объявил об отпущении грехов покаявшимся в течение года. Индульгенция связана с пандемией коронавируса. «В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома», — говорится в декрете службы печати Святого престола.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что самая стабильная ситуация по распространению коронавируса наблюдается в Татарстане: «Самые стабильные цифры в Татарстане, они идут с самого начала такие, в Республике Чечня, в Краснодарском крае».
- Министр образования Ильсур Хадиуллин заявил, что готовится дорожная карта по модернизации школьных пищеблоков. Данный вопрос находится на контроле у президента Рустама Минниханова.
- С начала года в России предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Также пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
- Казанские студенты спустя пару недель выложили видео, в котором ответили на заявление замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любови Авдониной, назвавшей дистанционное обучение не самой эффективной мерой профилактики коронавируса. Ироничный ролик показывает сомнения студентов в возможности действенно защититься от COVID-19 при помощи масок и социальной дистанции, если при этом каждый день ходить в университет.
- С 1 января 2021 года в России запрещается оставлять без присмотра зажженные свечи и непотушенные сигареты в доме. Также нельзя будет использовать открытый огонь на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.
- Два татарстанских продукта отмечены в конкурсе «Вкусы России», устроенном Минсельхозом РФ. Так, «Чак-чак казанский», который выпускает ЗАО «ЕПК», занял второе место в категории «Попробуй, полюбишь», представляющей территорию отдельного региона. «Татарский вяленый гусь» сельхозпредприятия «Агро Лидер» занял первое место в категории «Вкусное рядом» как представляющий продукцию территорий с населением до 30 тысяч человек.
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