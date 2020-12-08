Итоги дня: новый митрополит Казанский и Татарстанский, убитая вместо лисы женщина, ДТП с сотрудниками «Эфира»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр им. Гамалеи готовы производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украине. Они намерены подать документы для ее регистрации. Производственные мощности фармкомпании «Биолек» уже готовы для этих целей.

Казанская природоохранная прокуратура проверяет информацию о расширении кладбища в казанском поселке Дербышки. Соответствующее поручение дал Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов после выхода сюжета НТВ. В нем говорится, что жители поселка выступили против расширения, так как расстояние от некоторых домов до могил составляет 20—30 метров, а по нормам должно быть не менее 300.