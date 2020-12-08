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Итоги дня: новый митрополит Казанский и Татарстанский, убитая вместо лисы женщина, ДТП с сотрудниками «Эфира»

19:00, 08.12.2020 1
Итоги дня: новый митрополит Казанский и Татарстанский, убитая вместо лисы женщина, ДТП с сотрудниками «Эфира»
Фото: прокуратура РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 8 декабря.

  • Священный Синод РПЦ на заседании постановил назначить митрополитом Казанским и Татарстанским митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. До него был Феофан, который скончался на 74-м году жизни в ноябре 2020 года. Феофан (в миру — Иван Андреевич Ашурков) возглавлял Татарстанскую митрополию с 2015 года. Одной из причин смерти владыки назывались последствия, вызванные коронавирусом.
  • В Кайбицком районе Татарстана при охоте на бешеную лису была застрелена женщина. В причинении смерти по неосторожности подозревают главу Кулангинского сельского поселения. Он пришел к женщине и ее мужу с ружьем для отстрела хищника. «Решив, что за надворной постройкой находится животное, он произвел два выстрела, ранив при этом хозяйку дома. Супруг повез ее в больницу, однако в результате полученного ранения по дороге женщина скончалась», — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.
  • Сегодня в Верхнеуслонском районе Татарстане «УАЗ Патриот» врезался в микроавтобус «Газель» с техперсоналом телекомпании «Эфир». В результате ДТП водитель УАЗа скончался на месте, четверо пассажиров «Газели» с травмами доставлены в больницу. Позже водитель микроавтобуса скончался.
Фото: kremlin.ru
  • Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2021 год. Так, одним из последствий пандемии коронавируса станет опустение мегаполисов, а также создание фонда гражданских технологий.
  • Компания Apple сегодня представила свои первые полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. На одном из наушников сверху появилось колесико Digital Crown, как в часах Apple Watch. С его помощью можно менять громкость, переключать треки, отвечать на телефонные звонки и активировать Siri. Наушники представлены в пяти цветах. В продажу они поступят 15 декабря. В России они будут стоить 62 990 рублей.
  • За 11 месяцев в Татарстане произошло 3 679 ДТП, погибло 298 человек (при прогнозе — 459 человек), 4 478 — ранены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварий оказалось на 444 меньше, погибло также на 28 человек меньше.
  • Папа Римский Франциск объявил об отпущении грехов покаявшимся в течение года. Индульгенция связана с пандемией коронавируса. «В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома», — говорится в декрете службы печати Святого престола.
Фото pixabay.com
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что самая стабильная ситуация по распространению коронавируса наблюдается в Татарстане: «Самые стабильные цифры в Татарстане, они идут с самого начала такие, в Республике Чечня, в Краснодарском крае».
  • Министр образования Ильсур Хадиуллин заявил, что готовится дорожная карта по модернизации школьных пищеблоков. Данный вопрос находится на контроле у президента Рустама Минниханова.
  • С начала года в России предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Также пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
  • Казанские студенты спустя пару недель выложили видео, в котором ответили на заявление замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любови Авдониной, назвавшей дистанционное обучение не самой эффективной мерой профилактики коронавируса. Ироничный ролик показывает сомнения студентов в возможности действенно защититься от COVID-19 при помощи масок и социальной дистанции, если при этом каждый день ходить в университет.
  • С 1 января 2021 года в России запрещается оставлять без присмотра зажженные свечи и непотушенные сигареты в доме. Также нельзя будет использовать открытый огонь на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.
  • Два татарстанских продукта отмечены в конкурсе «Вкусы России», устроенном Минсельхозом РФ. Так, «Чак-чак казанский», который выпускает ЗАО «ЕПК», занял второе место в категории «Попробуй, полюбишь», представляющей территорию отдельного региона. «Татарский вяленый гусь» сельхозпредприятия «Агро Лидер» занял первое место в категории «Вкусное рядом» как представляющий продукцию территорий с населением до 30 тысяч человек.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан Татарстанская митрополия Казанская и Татарстанская епархияМитрополит Кирилл
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:07
    Наконец-то все грехи простили. Хоть кто-то додумался
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