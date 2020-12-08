Главное к утру: вторичный отказ в возбуждении дела Славиной, разговор Путина и Меркель, запреты для Лукашенко
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 8 декабря:
- Следственный комитет во второй раз отказал в возбуждении уголовного дела о доведении нижегородской журналистки Ирины Славиной до самоубийства. По словам юриста, основания для отказа не изменились — отсутствие события преступления.
- Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, усилия в нормандском формате и инцидент с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
- В Татарстане в результате ДТП погибли женщина и двухгодовалый ребенок. По предварительным данным, 28-летняя женщина-водитель «Киа Сид» не справилась с управлением машиной. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком КАМАЗ, после чего ее машину отбросило на полосу, по которой она ехала. Там автомобиль врезался в другой грузовик КАМАЗ.
- Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Олимпийских играх и других мероприятиях организации президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Несмотря на это, МОК продолжит финансировать подготовку белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине.
- Ограничения, введенные в российских образовательных учреждениях на фоне пандемии коронавируса, продлили до 1 января 2022 года. До конца 2021 года в школах, детсадах и других объектах социнфраструктуры для детей и молодежи под запретом массовые мероприятия. В учреждениях необходимо проводить термометрию, регулярную уборку и проветривание. За каждым школьным классом должен закрепляться свой кабинет.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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