Трубоукладчик «Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока — 2»

Судно-трубоукладчик «Северного потока — 2» «Академик Черский» отдалилось от предполагаемой точки строительства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные портала отслеживания судов MarineTraffic.



Ранее, 5 декабря, судно приблизилось к предполагаемому месту строительства — около территориальных вод Польши, однако 7 декабря развернулось на северо-восток.

Ранее сообщалось, что оператор «Северного потока — 2» планирует возобновить укладку газопровода в текущем году.