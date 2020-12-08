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Трубоукладчик «Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока — 2»

06:35, 08.12.2020
Трубоукладчик «Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока — 2»
Фото: angi.ru

Судно-трубоукладчик «Северного потока — 2» «Академик Черский» отдалилось от предполагаемой точки строительства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Ранее, 5 декабря, судно приблизилось к предполагаемому месту строительства — около территориальных вод Польши, однако 7 декабря развернулось на северо-восток.

Ранее сообщалось, что оператор «Северного потока — 2» планирует возобновить укладку газопровода в текущем году.

Промышленность
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