Итоги дня: уголовное дело против «Финико», аномальные холода, еще несколько регионов отдохнут 31 декабря
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 7 декабря.
- Сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил рассмотреть вопрос об ограничении передвижения граждан между регионами и внутри них в связи с ростом случаев заболевания COVID-19. Ограничения нужны до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств, заявил он. Позже в ведомстве заявили, что не предлагали ограничить возможность передвигаться между регионами или муниципалитетами. Подобная информация содержалась в научной работе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в России нет необходимости вводить новые ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом.
- Вопрос о закрытии Татарстана из-за пандемии коронавируса на сегодня не стоит, отметила замруководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Такая мера была оправдана весной, на сегодняшний день это уже неактуально.
- Прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии следствия, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей. Прокуроры установили: с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица от имени компании «Финико» на территории Татарстана и других регионов РФ организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования. Создатель «Финико» Кирилл Доронин прокомментировал «Реальному времени» информацию об уголовном деле. Он отметил, что компания будет продолжать работу, несмотря ни на что.
- Результаты исследования Национального рейтингового агентства (НРА) свидетельствуют о провале программы импортозамещения продуктов — в стране не смогли заместить поставки импорта за счет внутреннего производства. На 65% удалось сократить поставки импортного мяса, а это на 2,8 п.п. меньше, чем в принятой стратегии. Импорт овощной продукции сократился лишь на 27%, хотя программа предполагала сокращение на 70,3%.
- Сегодня ГУ МЧС РФ по РТ сообщило, что после использования пиротехники при открытии ТЦ KazanMall 5 декабря было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») в отношении юридического лица. На данный момент ведется административная проверка. «Реальному времени» представители торгового центра рассказали, что салют организовывало event-агентство, которое должно было взять на себя вопрос согласования с органами.
- В Индии 315 граждан города Элуру (штат Андхра-Прадеш) госпитализировали с симптомами неизвестного заболевания, один человек погиб. Пациенты начали поступать в больницу в субботу с головокружением, головной болью и симптомами эпилепсии, у больных наблюдаются обмороки. Результаты тестов на коронавирус — отрицательные.
- Сразу несколько российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. Это Костромская, Волгоградская и Томская области, а также Чувашия. Ранее выходной 31 декабря сделали в Татарстане, Белгородской, Курской, Владимирской и Мурманской областях, в Крыму, Ставропольском крае.
- Татарстан занял 14-е место среди 85 регионов России в рейтинге по отсутствию вредных привычек по итогам 2019 года. Ранее республика занимала 11-е место в списке. Возглавили рейтинг Чечня и Дагестан — они заняли первое и второе места соответственно. За ними следуют Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика и Тамбовская область. На последних местах — Амурская область, Бурятия и Хакасия, а также Сахалинская и Магаданская области.
- В Казани на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской изменили организацию дорожного движения. Это связано со строительством второй очереди линии метрополитена. Теперь между домами №94 и №133 по улице Ю. Фучика ликвидирован пешеходный переход.
- С января 2022 года в России отменяются тарифные квоты на импортную говядину, что может привести к резкому росту цен на мясо. В Национальном союзе мясопереработчиков рассказали, что говядина может стать недоступной для большинства россиян. Также подорожание может отразиться на ценах детского питания, еды в детсадах, а также на стоимости фарша, полуфабрикатов, колбас.
- Сегодня стало известно о смерти судьи Вахитовского районного суда Казани Рузалии Багавовой. Ей было 65 лет. Причины смерти не уточняются. Общий трудовой стаж Багавовой составил 47 лет, в должности судьи — более 34 лет.
- 31% казанцев считает, что нужно ужесточить ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, следует из результатов опроса SuperJob, проведенного среди 300 человек. 40% опрошенных выступили против ужесточения, еще 29% затруднились ответить. В целом по России 52% выступили против увеличения мер, 24% — за.
- В Набережных Челнах могут ограничить концертную деятельность. Причина — несоблюдение зрителями правил безопасности, сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев в ходе оглашения результатов проверки концерта «Татарская солянка», который прошел в зале имени Сары Садыковой.
- В Казани 15 декабря завершается вакцинация от гриппа, которая стартовала в конце августа. На сегодняшний день привито свыше 393 тыс. взрослых (97% от плана) и 192,6 тыс. детей (92% от плана), а также 100% беременных и медработников. Предполагалось вакцинировать 60% населения Казани, то есть более 754 тыс. человек.
- В этом году ноябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Синоптики рассказали, что в прошедшем месяце средняя температура в мире была на 0,13 градуса Цельсия выше, чем в ноябре 2016 и 2019 годов.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил о необходимости трудоустроить сотрудников «КамгэсЗЯБа». Поручение он дал директору центра «Работа России» Татьяне Быдановой. Всего на предприятии «КамгэсЗЯБ» работало около 100 человек.
- На двух предприятиях Набережных Челнов выявили очаги распространения COVID-19 — «Элмонт» и холдинговой компании «Кама-Тракс». На предприятиях проведут соответствующую работу, сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.
- В Астрахани 30 человек отравились хлором в местном бассейне. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным регионального Минздрава, 26 человек пострадали, среди них — 19 детей. В МЧС утверждают, что пострадали 30 человек, в том числе 21 ребенок. По предварительным данным, работники спорткомплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел выброс вредных веществ в воду.
- Синоптики Гидрометцентра Татарстана дали прогноз погоды на эту неделю в республике. В предстоящие три дня, 8, 9 и 10 декабря, аномально холодная погода в республике сохранится. Атмосферное давление еще немного подрастет. До конца этой недели в республике сохранится морозная погода, без осадков.
- Госжилфонд Татарстана сообщил о смерти первого директора организации Мидхата Шарифуллина. Он ушел из жизни в воскресенье, 6 декабря. В 1970-е годы Мидхат Газизович руководил казанской школой №15. В 90-е он возглавлял комиссию Верховного Совета республики по народному образованию, науке и воспитанию.
- В Набережных Челнах приостановили капитальный ремонт корпуса Б инфекционной больницы на полтора месяца. Такое решение было принято по просьбе управления здравоохранения в связи с тем, что закрытие на реконструкцию приведет к потере койко-мест в медучреждении.
- В Стамбуле освободили журналистов НТВ, задержанных ранее в Турции. Им придется покинуть страну. Ранее СМИ сообщили о возможном аресте журналистов и обвинении в шпионаже.
- Британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young за 3,5 млн рублей займется мотивацией руководства «Почты России». Деньги пойдут на повышение заинтересованности 12 членов правления госкомпании и эффективности их работы. Вскоре после заключения контракта «Почта России» опубликовала на сайте HeadHunter вакансию «Главный специалист по мотивации».
- В Казани завершилась экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по долгострою на ул. Достоевского, 57 в Казани. Разработанный проект дома соответствует требованиям технических регламентов. На данный момент в доме ведутся фасадные, электромонтажные работы. Рабочие устанавливают окна, демонтируют керамическую плитку, а также устраивают кровлю, системы вентиляции и отопления.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан Главное управление МЧС России по РТМагдеев Наиль ГамбаровичГосударственный жилищный фонд при Президенте Республики ТатарстанАвдонина Любовь ГеннадьевнаПрокуратура Республики Татарстан
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