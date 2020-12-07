В семи районах Татарстана прошли выборы местных депутатов

6 декабря в семи районах Татарстана прошли дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В частности, выборы проходили в:

Каргопольском сельском поселении Алькеевского района РТ;

Кубянском сельском поселении Атнинского района РТ;

Матакском сельском поселении Дрожжановского района РТ;

Каркаусском сельском поселении Кукморского района РТ;

Ленино-Кокушкинском сельском поселении Пестречинского района РТ;

Лякинском сельском поселении Сармановского района РТ;

Нижнесуыксинском сельском поселении Тукаевского района РТ.

Всего на указанных выборах зарегистрировано 20 кандидатов: восемь от ЛДПР, семь от «Единой России», один от «Справедливой России» и четыре самовыдвиженца.

Фото: realnoevremya.ru

Активным избирательным правом наделены 832 человека. По данным ЦИК на 12.00 6 декабря, явка составила 44,71%.

Напомним, что в сентябре в Татарстане прошли выборы президента республики, допвыборы депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу, допвыборы депутата Госсовета РТ по Елабужскому одномандатному округу и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований РТ.



Татьяна Демина