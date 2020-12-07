В семи районах Татарстана прошли выборы местных депутатов
6 декабря в семи районах Татарстана прошли дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
В частности, выборы проходили в:
- Каргопольском сельском поселении Алькеевского района РТ;
- Кубянском сельском поселении Атнинского района РТ;
- Матакском сельском поселении Дрожжановского района РТ;
- Каркаусском сельском поселении Кукморского района РТ;
- Ленино-Кокушкинском сельском поселении Пестречинского района РТ;
- Лякинском сельском поселении Сармановского района РТ;
- Нижнесуыксинском сельском поселении Тукаевского района РТ.
Всего на указанных выборах зарегистрировано 20 кандидатов: восемь от ЛДПР, семь от «Единой России», один от «Справедливой России» и четыре самовыдвиженца.
Активным избирательным правом наделены 832 человека. По данным ЦИК на 12.00 6 декабря, явка составила 44,71%.
Напомним, что в сентябре в Татарстане прошли выборы президента республики, допвыборы депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу, допвыборы депутата Госсовета РТ по Елабужскому одномандатному округу и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований РТ.
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