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МЧС предупредило об аномальных холодах в Татарстане

13:08, 05.12.2020
МЧС предупредило об аномальных холодах в Татарстане
Фото: Олег Тихонов

Аномально холодная погода в Татарстане продлится до 10 декабря. Об этом предупреждает ГУ МЧС по РТ.

По данным синоптиков, с республике минимальная температура воздуха опустится до -20..-25 градусов. В отдельных районах ожидается до -28°С, что на 9-16 градусов ниже климатической нормы.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов в европейской части страны ожидаются аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы на 7—10 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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