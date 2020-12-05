МЧС предупредило об аномальных холодах в Татарстане
Аномально холодная погода в Татарстане продлится до 10 декабря. Об этом предупреждает ГУ МЧС по РТ.
По данным синоптиков, с республике минимальная температура воздуха опустится до -20..-25 градусов. В отдельных районах ожидается до -28°С, что на 9-16 градусов ниже климатической нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов в европейской части страны ожидаются аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы на 7—10 градусов.
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