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В 2021 году в Елабуге по программе «Наш двор» обустроят свыше 30 объектов

12:56, 05.12.2020
В 2021 году в Елабуге по программе «Наш двор» обустроят свыше 30 объектов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году в Елабуге по республиканской программе «Наш двор» благоустроят более 30 объектов. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района РТ.

По плану во дворах жилых домов установят детские спортивные площадки и зоны «тихого отдыха». На придомовых территориях города установят новые опоры освещения и тротуары.

В 2020 году в Елабуге по программе «Наш двор» отремонтировано 34 объекта. Всего в планах благоустроить 247 дворов Елабужского района.

Фото: Олег Тихонов (архив)

По данным на 14 октября, в Казани по программе «Наш двор» благоустроили 207 из 226 запланированных объектов.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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