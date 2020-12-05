В 2021 году в Елабуге по программе «Наш двор» обустроят свыше 30 объектов
В 2021 году в Елабуге по республиканской программе «Наш двор» благоустроят более 30 объектов. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района РТ.
По плану во дворах жилых домов установят детские спортивные площадки и зоны «тихого отдыха». На придомовых территориях города установят новые опоры освещения и тротуары.
В 2020 году в Елабуге по программе «Наш двор» отремонтировано 34 объекта. Всего в планах благоустроить 247 дворов Елабужского района.
По данным на 14 октября, в Казани по программе «Наш двор» благоустроили 207 из 226 запланированных объектов.
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