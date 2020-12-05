В 2021 году в Елабуге по программе «Наш двор» обустроят свыше 30 объектов

В 2021 году в Елабуге по республиканской программе «Наш двор» благоустроят более 30 объектов. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района РТ.

По плану во дворах жилых домов установят детские спортивные площадки и зоны «тихого отдыха». На придомовых территориях города установят новые опоры освещения и тротуары.

В 2020 году в Елабуге по программе «Наш двор» отремонтировано 34 объекта. Всего в планах благоустроить 247 дворов Елабужского района.

Фото: Олег Тихонов (архив)

По данным на 14 октября, в Казани по программе «Наш двор» благоустроили 207 из 226 запланированных объектов.



Татьяна Демина