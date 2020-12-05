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Байден пообещал набрать кабинет из чиновников разных рас

06:29, 05.12.2020
Байден пообещал набрать кабинет из чиновников разных рас
Фото: wikipedia.org

Избранный президентом США Джозеф Байден объявил, что обеспечит расовое и гендерное разнообразие чиновников в своей команде.

«Это будет самый разнообразный кабинет: раса, цвет, пол», — приводит слова Байдена «РИА Новости».

По его словам, в ближайшее время он объявит о других своих номинациях. Байден подчеркнул, что разнообразие будет среди сотрудников Белого дома и позиций в кабинете.

Напомним, что официально Байден еще не объявлен победителем в президентских выборах, но пересчет во всех ключевых штатах уже произошел, и лидерство осталось за ним.

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