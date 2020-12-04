Итоги дня: 31 декабря — выходной в Татарстане, акции БСК вернули государству, малярия из Занзибара
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 4 декабря.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Рабочим днем будет 26 декабря. Выходной день 31 декабря будет у лиц, замещающих государственные должности, и у лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти РТ должности государственной гражданской службы РТ.
- Суд удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) в пользу Росимущества. Всего в пользу РФ истребовано из чужого незаконного владения 95,72% обыкновенных именных акций БСК. Ценными бумагами предприятия владели АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом «Башкирская химия».
- В этом году в Татарстане зарегистрировано два завозных случая малярии из Занзибара. В прошлом году был зафиксирован один случай из Анголы: «История этого года, вот именно эти два завоза малярии, для населения Татарстана как таковой угрозы не представляют и представлять в принципе не могут», — сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.
- Тальгат Тагирзянов покинул пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. Указом президента РТ Рустама Минниханова Тагирзянова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за особый вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетнюю плодотворную работу.
- Курс евро на Мосбирже опустился ниже 90 рублей. Кроме того, курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с начала сентября. Также эксперт спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году.
- Трое вооруженных людей попытались незаконно пересечь границу России с Украиной. Один из них погиб в результате возникшей перестрелки. Инцидент произошел 4 декабря на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
- Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее десятилетие планируется работа по цифровой трансформации всей страны. Он поручил правительству РФ разработать законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта. По его словам, курсы по искусственному интеллекту должны стать частью образовательных программ. Также Путин объяснил, почему искусственный интеллект не заменит президента.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что России зафиксировано замедление темпов распространения COVID-1: «В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции».
- Председателем Центризбиркома России в 2021 году могут переназначить Эллу Памфилову. Она возглавляет ведомство с 2016 года. По словам источника «Ведомостей», ее переназначение — личное решение президента России Владимира Путина, которое он уже принял.
- Первый канал показал, как в городской поликлинике №6 Набережных Челнов общаются с пациентами по WhatsApp. Мессенджер используется для приема вызовов и дачи информации. Такая мера связана с нагрузкой на телефонные линии.
- Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений по делу ЮКОСа. Речь идет о выплате $57 млрд по искам бывших акционеров компании.
- Директором департамента качества КАМАЗа стал Евгений Леонов. Ранее он работал в технологическом центре компании. До этого пост занимал Антон Сарайкин.
- Набережночелнинский крановый завод анонсировал выход нового эротического календаря. «В этом году на его страницах хрупкие девушки на фоне цехов тяжелого машиностроения», — говорится в сообщении завода.
- В следующем году на мусорном полигоне «Восточный» установят очистные сооружения для фильтрации свалочной жидкости. На данный момент подготовлен их проект. Также для решения проблемы с неприятными запахами, исходящими с полигона, в начале 2021 года планируется прекратить свозить отходы на «Восточный».
- МЧС Татарстана за последние месяцы не менее восьми раз предупреждало казанцев о том, что пороховой завод испытывает некие изделия в баллистическом зале. Именно это и является причиной «хлопков», слышных как в Кировском, так и в Московском, и Ново-Савиновском районах города. Подробнее — в материале «Реального времени».
- На 70-м году жизни умер член Совета Федерации, экс-губернатор Курской области Александр Михайлов. Известно, что причиной смерти сенатора стали проблемы с сердцем. Ему стало плохо после проведения приема в отделении партии «Единая Россия» в Курской области.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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