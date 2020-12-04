В Казани лжесотрудница соцслужбы похитила у пенсионерки 135 тысяч рублей

В Казани злоумышленница похитила у 78-летней пенсионерки 135 тыс. рублей, представившись сотрудницей социальной службы. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Потерпевшая сообщила, что неизвестная постучалась к ней в дверь и попросила разменять деньги. Так она узнала место их хранения, после чего похитила. Пенсионерка обратилась в полицию.

Сотрудники МВД установили личность злоумышленницы. Она находится в Санкт-Петербурге в следственном изоляторе за совершение аналогичного преступления.

Фото: realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция проверяет причастность подозреваемой к иным преступлениям.

Ранее сотрудники МВД Татарстана задержали в Лениногорске группу подозреваемых в кражах у местных пенсионеров.



Татьяна Демина