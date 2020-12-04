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Исполком Заинского района РТ возглавит Эмиль Галеев

14:51, 04.12.2020
Исполком Заинского района РТ возглавит Эмиль Галеев
Фото: zainsk.tatarstan.ru

Исполком Заинского района РТ возглавит экс-директор спортивной школы олимпийского резерва имени Ф.П. Симашева Эмиль Галеев. Его кандидатуру единогласно одобрили на пятом заседании Совета муниципалитета четвертого созыва.

Как сообщает пресс-служба Заинского района РТ, претендентов на должность руководителя местного Исполкома представил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

До сегодняшнего дня и.о. руководителя Исполкома Заинского района была заместитель главы Исполкома по экономическому развитию, промышленности, торговле и содействию предпринимательству Марина Захарова.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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