Итоги дня: Таркаева в Мордовии, регионы готовятся к вакцинации, утвердили главу «Роснано»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 3 декабря.
- Депутаты Государственного собрания Мордовии единогласно поддержали назначение экс-замминистра экономики Татарстана Натальи Таркаевой на должность заместителя председателя правительства. Ее кандидатуру предложил врио главы Мордовии, бывший министр экономики Татарстана Артем Здунов. В правительстве Мордовии Таркаева будет заниматься финансово-экономическими вопросами.
- В Татарстан на следующей неделе поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз. Вакцинирование будут проводить 40 медучреждений республики. Жесткого регламента для того, чтобы сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», нет — нужно только обратиться к врачу по месту жительства, сдать тест на COVID-19 и антитела.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности российских регионов к вакцинации от коронавируса: «Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию, и здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов России оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки».
- Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении водителя автобуса в Казани, который совершил смертельный наезд на девушку. Громкий инцидент произошел 24 ноября на улице Островского.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что записаться на вакцинацию от коронавируса в городе можно будет с 4 декабря. Пункты для этого в столице России будут открыты с 5 декабря.
- Только один оправдательный приговор по коррупционному делу вынесли в Татарстане в 2020 году, однако к сегодняшнему дню и его отменили. При этом общий ущерб по делам о должностных преступлениях, уводу бюджетных средств и имущества за год достиг 333 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В новогодние выходные — с 25 декабря по 10 января — большинство жителей Казани планируют посетить Санкт-Петербург (26,7% пассажиров) и Москву (24,1%). В топ-5 самых востребованных авианаправлений также вошли Сочи (8,6%), Краснодар (5,2%) и Новый Уренгой (4,7%).
- Министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал, что учреждения Федеральной службы исполнения наказаний — СИЗО и колонии — могут быть вынесены за пределы городов и населенных пунктов: «Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов и сформировать отдельные площадки».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов впервые присудил Международную премию имени В.В. Марковникова за вклад в развитие органической химии. Звание лауреата получил академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института органической и физической химии им А.Е. Арбузова ИОФХ КазНЦ РАН Александр Коновалов.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» от более 50 стран. РФПИ и центр Гамалеи, разработавший препарат, работают над увеличением производства вакцины, в том числе в других государствах.
- В России с сегодняшнего дня вступил в силу приказ, который вносит изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). Согласно нововведениям, теперь в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись «Водительское удостоверение» на трех языках — русском, французском и английском, выполненная в сиреневом цвете.
- Исполком Казани присвоил названия девяти вновь формируемым улицам в Советском районе города, вблизи гостиничного комплекса «Дубай». Среди них улицы Познания, Вдохновения, Гармонии, Процветания.
- Правительство России утвердило директиву об избрании первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано» сроком на 5 лет. В то же время директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.
- Казань оказалась в списке главных источников загрязнения Волги. Общий объем сброшенных загрязненных вод в бассейн реки в 2019 году составил 4,7 млн кубометров. Из них на предприятия ЖКХ пришлось 3,8 млн кубометров. 45,7% общего стока загрязненных сточных вод предприятий ЖКХ обеспечили крупнейшие водоканалы Москвы (31,6%), Нижнего Новгорода (6,1%), Самары (4,1%) и Казани (3,9%).
- На Московской бирже доллар упал до 75 рублей впервые с 18 сентября текущего года. Таким образом, на 14.47 (по мск) доллар опустился по отношению к российскому рублю на 0,09%по сравнению с предыдущим показателем.
- В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах призвали жителей автограда отказаться от проведения корпоративов на Новый год. «Мы рекомендуем максимально отказаться от корпоративов или их сократить. В ресторанах по-прежнему остается норматив 4 кв. м площади на человека, в помещении могут находиться до 100 человек», — заявил главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев.
- Евросоюз считает, что иностранные игроки, в частности Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса. По мнению ЕС, страны распространяли дезинформацию «с целью подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж».
- Прокуратура Набережных Челнов установила, что в горбольнице №5 в нерабочем состоянии находится рентгеновский компьютерный томограф GEOptima 520, необходимый для обследования пациентов с коронавирусом. По результатам прокурорской проверки руководителю Управления здравоохранения Набережных Челнов внесено представление об устранении нарушений законодательства о здравоохранении.
Дарья Пинегина
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