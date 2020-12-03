Главное к утру: каток на «Черном озере», новая версия «Нивы», «Ростех» купит долю в строящемся в Казани МСЗ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 3 декабря:
- Парк «Черное озеро» готовят к Новому году. Там начали заливать каток. На прошлой неделе на катке уже начался монтаж световых конструкций, а также была установлена елка. Открыть каток обещали в середине декабря.
- В Сети опубликовали первый снимок новой версии Lada Niva. «Нива» получила новую решетку радиатора, совершенно другой обвес и фары. Передний бампер стал другим, и специалисты ожидают, что задний тоже получил изменения.
- Россия наращивает военное присутствие в Крыму и Черном море. Этот регион имеет стратегическое значение, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В ответ на такие действия НАТО усиливает свое присутствие на суше, море и в воздухе.
- Региональным властям не стоит торопиться с объявлением 31 декабря выходным днем, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она добавила, что в этом году компенсировать выходной в последний день года не получилось, но в следующем такая возможность представится. 2 января выпадает на субботу и его уже решено перенести на 31 декабря 2021 года.
- Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов рассказал, что со следующего года в столичном метро введут систему распознавания лиц для оплаты проезда.
- «РТ-Инвест» (структура «Ростеха») выкупит у «Роснано» 33,9% инвестиционного товарищества «Первый экологический фонд», которое занимается строительством мусоросжигательных заводов в Казани и Подмосковье. Стоимость сделки оценивается в 7,5 млрд рублей.
- Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие указа, который предписывает школам перевести учеников на онлайн-обучение. Теперь они останутся на дистанционке до Нового года. Предыдущая редакция документа предполагала окончание дистанта 6 декабря.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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