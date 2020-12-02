Итоги дня: начало массовой вакцинации от COVID-19, смена главы «Роснано», добровольцы для «ЭпиВакКороны»

«Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID, это 276 тысяч. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо».