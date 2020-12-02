Итоги дня: начало массовой вакцинации от COVID-19, смена главы «Роснано», добровольцы для «ЭпиВакКороны»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 2 декабря.
- Президент России Владимир Путин распорядился приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила ему о такой технической возможности. Прививаться от COVID-19 будут на добровольной основе, вакцина бесплатная.
- Также Голикова объявила, что распространение COVID-19 в стране замедлилось: «Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID, это 276 тысяч. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо».
- Советский районный суд Казани до 27 января заключил в СИЗО 38-летнего Радика Тагирова, обвиняемого в 27 убийствах на территории 12 регионов России. Он подтвердил свою причастность и сказал, что в то время потреблял наркотики, а сейчас ведет иную жизнь и никуда не скрывается.
- Президент РФ Владимир Путин предложил заменить главу «Роснано» и назначить на этот пост зампреда коллегии ВПК Сергея Куликова. Сейчас должность гендиректора занимает Анатолий Чубайс.
- В Татарстане в испытаниях вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» от Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» участвуют 650 добровольцев. В список попадают люди из группы риска: сотрудники сферы образования и сотрудники системы Роспотребнадзора, которые задействованы в исследовании биологического материала. Такое решение принял оперштаб республики.
- Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю республики Эль-Аюби, загрузившему фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка». Его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также он должен выплатить 150 тыс. рублей штрафа в доход государства.
- Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря в государственных учреждениях. Рабочий день вместо этого будет 26 декабря. Регион стал первым в России, кто сделал 31 декабря выходным днем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение сделать 31 декабря выходным находится на усмотрении региональных властей.
- Между тем власти Татарстана пока не приняли решения об объявлении 31 декабря выходным днем. О рассмотрении этого вопроса сообщат дополнительно, сказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
- Рестораны Башкирии в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании оперативного штаба. В дни каникул заведения общепита будут работать с 6.00 утра до 2.00 ночи.
- А в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны. Исключение составят производственные столовые.
- В следующем году в Татарстане по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 91 объект протяженностью 174,8 км дорог. В частности — 43,3 км в Казани. Общая сумма финансирования нацпроекта на 2021 год составит 4,1 млрд рублей. В частности, 3 млрд рублей выделены из бюджета республики.
- На 72-м году жизни от коронавируса умер народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Он лежал неделю под аппаратом ИВЛ».
- Мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать в школах города родительский общественный контроль. Такое предложение появилось по итогам исследования, проведенного агентством «ПромРейтинг», посвященного качеству школьного питания, согласно которому опрошенные родители поставили 4,2 из 10 максимальных баллов. Среди недостатков назывались скудный выбор вариантов блюд, посторонние предметы в еде и хамство поваров. «Я не доверяю этим результатам. Как можно говорить о хамском отношении поваров, если ни одного родителя нет в школе», — отреагировал мэр.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Это правило действует в том случае, если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими.
- Также Верховный суд РФ сообщил, что магазины вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если это установлено регионом.
- Ассоциация кластеров и технопарков России презентовала IV Национальный рейтинг ОЭЗ России, в который вошли две особые экономические зоны из Татарстана — «Алабуга» и «Иннополис». Так, «Алабуга» остается на протяжении 4 лет лидером среди особых экономических зон промышленно-производственного типа по инвестиционной привлекательности.
- Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заболел коронавирусом. Также спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, заболевшим коронавирусом.
Дарья Пинегина
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