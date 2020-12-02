Минэкологии РТ: свалку мусора после сноса гаражей у лицея №7 в Казани уже убрали

Фото: скрииншот

Сегодня в Казани очевидцы засняли свалку мусора после сноса гаражей у лицея №7, во дворе по улице Ямашева. Видео, которое прислал в редакцию «Реального времени» правозащитник Еркен Сарсембаев, опубликовано на youtube-канале «Народный контроль России».

В пресс-службе Минэкологии РТ «Реальному времени» сообщили, что центральное территориальное управление выезжало на место свалки еще 24 ноября и оно уже было убрано. В доказательство министерство прислало фотографию территории, где мусора уже нет.

Фото: Минэкологии РТ

Там добавили, что завтра специалисты Минэкологии выедут на место для контрольной проверки.