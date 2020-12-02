Стоимость ценных бумаг в собственности россиян выросла на 45% по сравнению с 2019 годом

Общая стоимость ценных бумаг на счетах граждан в депозитариях к концу третьего квартала текущего года составила 4,7 трлн рублей. Такие данные приводит Банк России в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг».

По сравнению со вторым кварталом 2020 года стоимость ценных бумаг на счетах физлиц выросла на 16%, а по отношению к 2019 году — на 45%.

«Основной приток инвестиций происходил в российские и иностранные акции, а также облигации иностранных эмитентов», — говорится в обзоре ЦБ РФ.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на ценных бумагах зарабатывают представители высшего менеджмента (17%), работники сферы информационных технологий (16%) и финансовой сферы (13%).



Татьяна Демина