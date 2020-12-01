Итоги дня: Путин о нефтегазохимии, поимка маньяка в Казани, робот против татарстанских журналистов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 1 декабря.
- В Татарстане задержали подозреваемого в серии жестоких убийств 26 пенсионерок на территории нескольких регионов ПФО, в том числе восьми — в Татарстане. Задержанного зовут Радик Тагиров, данные его геномной экспертизы совпали со следами преступника, которого на протяжении восьми лет искали по всей стране. Он уже признался в преступлениях. Жертв он высматривал возле магазинов, затем напрашивался к ним домой под видом сотрудника коммунальных служб.
- После презентации робота с УФ-лампами MedBot М-30 от ООО «Робософт» в Иннополисе журналисты получили травмы глаз. После мероприятия несколько журналистов испытали схожие симптомы и обратились за неотложной медпомощью — вызывали либо скорую, либо же сами обратились в учреждения неотложной помощи. У обратившихся диагностировали электроофтальмию. Среди пострадавших также оказались и организаторы.
- Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию нефтегазохимической отрасли. Он заявил, что власти России будут оказывать поддержку предприятиям нефтегазохимии: «Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 триллионов рублей». Также он назвал нефтегазохимическую отрасль очень перспективной: «Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса — где-то под 4%. А за ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1% только, а потом будет вообще снижение, до 0,1%». Кроме того, Путин поручил кабмину подготовить налоговые меры стимулирования производства синтетических каучуков.
- Новым исполняющим обязанности мэра Уфы назначен заместитель главы администрации Уфы по кадрам, спорту, гражданскому обществу и молодежи Рустем Газизов. Радмил Муслимов, который занял этот пост 2 ноября после смерти Ульфата Мустафина от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом, находится на больничном. Таким образом, в Уфе второй раз за месяц поменялся и. о. мэра.
- В Казани подписали соглашение о создании в городе проектного Международного молодежного форума ОИС, Организации исламского сотрудничества. Татарстанский офис станет четвертым в России, до этого они появились в Ульяновске, Салехарде и Омске.
- Сотрудники 15-го инфекционного отделения Республиканской клинической психиатрической больницы им. академика В.М. Бехтерева пожаловались на то, что главврач принял решение расформировать их отделение. По их словам, это произошло после того, как они обратились за выплатой положенных им надбавок за работу с больными COVID-19. В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» сообщили, что сегодня отделение посетил министр здравоохранения РТ Марат Садыков. В ведомстве заявили, что 15-е отделение больницы планировали расформировать на время проведения в помещении ремонта и направить сотрудников на работу в другие отделения, однако сплоченный коллектив высказался против такой меры.
- В России, в том числе в центре «Вектор», есть прототипы вакцины от ВИЧ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины».
- В отношении 31-летнего жителя Заинска возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и угрозе убийством — пьяный мужчина незаконно удерживал сожительницу и двух ее детей в возрасте 2 лет и 7 месяцев в квартире. При этом он угрожал матери убийством. Сотрудники экстренных служб проникли в квартиру через окно, несмотря на то, что злоумышленник пытался скрыться, он был задержан.
- Умерла президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Ирина Антонова, ей было 98 лет. Она возглавляла Пушкинский музей 52 года, с февраля 1961 года по июль 2013 года, после стала президентом музея.
- Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, ему была посвящена пресс-конференция. В России сохраняется тенденция к снижению темпов прироста числа заболевших ВИЧ-инфекцией. В текущем году выявлено 38 126 случаев заболевания, это на 20,5% меньше, чем за тот же период 2019 года. В Татарстане за 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 749 случаев заболевания, это на 14,7% ниже, чем год назад.
- Россияне будут получать актуальную информацию о пособиях, выплатах или льготах, которые им полагаются, в личном кабинете на портале госуслуг. Соответствующий закон вступил в силу с сегодняшнего дня.
- Новым директором автомобильного завода КАМАЗа с 1 декабря стал Антон Сарайкин. С 2018 года Сарайкин возглавлял департамент качества КАМАЗа. Ранее директором автомобильного завода был Николай Удельнов.
- Прокуратура Пестречинского района РТ установила, что причиной отравления учеников Богородской школы стало несоблюдение пропорций при приготовлении рабочего раствора дезинфицирующего средства. По результатам прокурорской проверки выяснилось, что лица, ответственные за уборку школы, нарушили правила санобработки помещения, из-за чего на партах и стенах классов остались следы антисептического раствора. Это и привело к отправлению учеников.
- Цена биткойна достигла нового исторического максимума — по данным на 14.10 по московскому времени, стоимость криптовалюты составила $19 915 (+1,02%). Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в декабре 2017 года — $19 891,99.
- В Татарстане намерены возобновить реализацию проекта по аресту пассажирских автобусов за нарушения. Соответствующее обращение направили в правительство республики.
- Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концертов популярного рэпера Басты в выходные. Протокол составлен по ч. 2 ст. 6.3 КоАП, по которому администрации спорткомплекса грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней.
- Следственный комитет РФ опроверг информацию СМИ о том, что ГСУ СК России по Москве проводит проверку по высказываниям российского оппозиционера Алексея Навального в эфире радио «Эхо Москвы» на предмет призывов к насильственному свержению конституционного строя РФ.
Дарья ПинегинаПроисшествияОбществоПромышленностьНефтехимия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым