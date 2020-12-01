Главное к утру: дефицит осадков в РТ, перенос встречи ОПЕК+, в Казани семья инвалида не может получить жилье
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 1 декабря:
- В декабре Росгидромет прогнозирует дефицит осадков в Татарстане. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Также мало осадков выпадет в Черноземье, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье, Ульяновской области и других регионах.
- В Татарстане студент выиграл грант на сумму 1,2 миллиона рублей на реализацию проекта по переработке мусора. Награждение состоялось в рамках Всероссийского форума органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны». Роберт Нагуманов разработал мобильное приложение, в котором будут указаны все пункты по приему вторсырья. Сервис в виде карты будет своеобразным гидом по вопросам темы экологии, там есть и система поощрении.
- В Казани мама Ильдара Гисматуллина не может добиться получения жилья от мэрии Казани из-за несовершенства законодательства. Власти города не имеют права предоставить семье квартиру по социальному найму, поскольку их доход выше прожиточного минимума. У юного Ильдара редкое заболевание — синдром Штурге-Вейбера, повлекшее неоперабельную опухоль мозга. Также у него диагностированы глаукома, эпилепсия и еще целый ряд недугов. По законодательству он должен жить в комфортных условиях, но семья вынуждена делить квартиру с родственниками.
- В Казанском ЖК «Седьмое небо» завершили строительство детсада на 220 мест. Госстройнадзор выдал подрядчику заключение о соответствии. Здание рассчитано на 12 групп, на первом этаже расположены ясли, пищеблок и медицинский кабинет.
- Встреча стран ОПЕК+, которая была запланирована на 1 декабря, перенесена на четверг, 3 декабря. Совещание пройдет в 16.00 по московскому времени в формате видеоконференции. До назначенного времени будут проходить неформальные консультации. Ранее страны-участницы не смогли прийти к единому мнению о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года.
- Казанский телеведущий Тимофей Вагнер выступил в новом стендап-шоу «Взрослые люди» московского телеканала. Перед выступлением он рассказал, что в былые годы играл в КВН в один период с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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