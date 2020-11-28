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Сегодня в Татарстане ожидается слабая метель и до -6°С

05:29, 28.11.2020
Сегодня в Татарстане ожидается слабая метель и до -6°С
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 28 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода и снег. В отдельных районах республики может наблюдаться слабая метель.

Ветер умеренный юго-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Татарстане составит от -1°С до -6°С. В Казани ожидается от -2 до -4 градусов, в Набережных Челнах от -3°С до -6°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На дорогах возможно образование гололедицы.

Напомним, что по данным Гидрометцентра РТ, в эти выходные Татарстан будет находиться под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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