В пятницу Татарстан окутает туман

В МЧС Татарстана предупредили об ухудшении метеорологических условий. Примерно до 18 часов 27 ноября в республике сохранится туман.

«Днем 27 ноября в отдельных районах Республики Татарстан сохранится туман», — гласит сообщение ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Спасатели рекомендуют любителям активного отдыха на природе иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации. Водителей призывают увеличить дистанцию между машинами, а на остановках использовать жилет повышенной видимости.



Ранее синоптики дали прогноз о погоде на выходные в Татарстане.

