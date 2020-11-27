Новости общества

13:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В пятницу Татарстан окутает туман

11:54, 27.11.2020
В пятницу Татарстан окутает туман
Фото: 16.mchs.gov.ru

В МЧС Татарстана предупредили об ухудшении метеорологических условий. Примерно до 18 часов 27 ноября в республике сохранится туман.

«Днем 27 ноября в отдельных районах Республики Татарстан сохранится туман», — гласит сообщение ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Спасатели рекомендуют любителям активного отдыха на природе иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации. Водителей призывают увеличить дистанцию между машинами, а на остановках использовать жилет повышенной видимости.

Ранее синоптики дали прогноз о погоде на выходные в Татарстане.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем