В 2020 году татарстанским предпринимателям было выделено 2,6 млрд рублей

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Финансовая поддержка предпринимателей за последние 5 лет составила 7,3 млрд рублей. 4,7 млрд рублей было выделено из регионального бюджета, а 2,6 млрд рублей — из федерального.

Поддержка татарстанских предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа поддержки действует с 2019 года, за этот период на поддержку татарстанского бизнеса было выделено 2,6 млрд рублей. Выдавали займы по четырем видам микрофинансирования на общую сумму 1 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для предпринимателей Татарстана разработаны специальные финансовые и нефинансовые меры по оказанию поддержки. Особенно востребованы услуги по продвижению, размещению и сертификации, также оказание помощи в патентных исследованиях и получение льготных микрозаймов.



Сейчас в Республике числятся 152,8 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, превалирующее число которых занимается оптовой и розничной торговлей — 36,1%, в сфере транспортировки и хранения задействовано порядка 10,5%, а в сфере строительства — 10,6%.



Напомним, что Рустам Минниханов на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Татарстана заявил, что новые ограничения для бизнеса в Татарстане вводиться не будут.