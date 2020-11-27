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Биолог назвала слабое место вакцины от коронавируса

09:31, 27.11.2020
Биолог назвала слабое место вакцины от коронавируса
Фото: amae74.ru

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала «слабое место» вакцины от коронавируса. По ее словам, это двухстадийное вакцинирование.

Наиболее эффективные вакцины от коронавируса сейчас подразумевают проведение двух этапов введения препаратов. По мнению ученого, есть риск, что вакцинированный просто не придет второй раз прививаться, что попросту сведет на нет первый этап прививки.

Фото: realnoevremya.ru

«Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — сказала Баранова.

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