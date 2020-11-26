Власти Казани запретят стоянку на улицах Карбышева и Шуртыгина

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Казани изменит организацию дорожного движения на улицах Карбышева и Шуртыгина. На них будет запрещена стоянка.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии, запрет будет действовать на всем протяжении обеих улиц.

Также на них начнут курсировать эвакуаторы, чтобы забирать нарушителей. Казанскому отделу ГИБДД рекомендовано следить за исполнением правил.

Кроме того, одностороннее движение вводится на проезде между улицами Сибгата Хакима и Чистопольской. Ранее сообщалось, что улица Нигматуллина станет двусторонней, а находящиеся рядом местные проезды, наоборот, станут односторонними.