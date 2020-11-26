Мишустин поручил министрам в случае ЧС вылетать на место происшествия

Члены правительства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в регионах должны оперативно вылетать на место происшествия и подключаться к решению проблем, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Заявление было сделано во время заслушивания по видеосвязи доклада главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о ликвидации в Приморье последствий аномального циклона.

Фото: government.ru

Мишустин попросил его держать завершение работ под личным контролем и докладывать профильному вице-премьеру о том, какая дополнительная помощь нужна со стороны правительства.

На прошлой неделе из-за обледенения в Приморье десятки тысяч людей остались без тепла, света и воды. По поручению премьера министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков вылетел на место для координации работы по устранению последствий стихии, передает «Интерфакс».

Татьяна Леухина