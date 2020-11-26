Исследование: во сколько обойдется корпоратив и новогодняя ночь в заведениях Казани

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила обзор предложений ресторанов и кафе Казани по проведению новогодних корпоративов и выяснила, во сколько обойдется банкет в заведениях.

В большинстве ресторанов столицы Татарстана за корпоратив придется выложить в среднем от 2 100 до 2 600 рублей. В прошлом году средний чек был 2,7 тысячи рублей. При этом 20 заведений предлагают бюджетный вариант — менее 1,5 тысячи рублей с человека. Здесь предоставляется зал, еда без алкоголя и развлекательной программы. Алкоголь такие кафе и бары предлагают приносить с собой. Большинство бюджетных ресторанов также отказываются работать в новогоднюю ночь. Почти 40 заведений предоставляют услуги новогодних корпоративов за более высокую цену — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с человека, предоставляя и программу, и алкоголь.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас некоторые рестораны дают возможность забронировать столик в новогоднюю ночь. Но немало заведений, сразу предупреждающих о том, что заведение закроется в 24 часа 31 декабря (или 00:00 часов 1 января). Рестораторы рассказали «Реальному времени», что ждут окончательного решения татарстанского Роспотребнадзора, который может разрешить работать и ночью — такое решение ориентировочно должно появиться 10—12 декабря. В среднем же новогодняя ночь обойдется где-то в 5 тыс. рублей. Самый бюджетный вариант для новогодней ночи — менее 3,5 тыс. рублей с человека. Такой предлагают сразу несколько заведений.



Подробности исследования — в материале «Реального времени».