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В Кукморском районе РТ открыли памятники героям — видео

02:34, 26.11.2020
В Кукморском районе РТ открыли памятники героям — видео
Фото: скриншот

В Кукморском районе Татарстана открыли два новых памятника погибшим в Великой Отечественной войне, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В селе Мамашир установили мемориальную доску, на которой разместили имена солдат погибших в Великой Отечественной и Афганской войнах. Памятник к 75-летию победы установили и в селе Березняк Кукморского райна.

Памятники установлены на средства федерального гранта — 3 миллиона рублей. Жители села также вложили свои деньги — около 600 тыс. рублей.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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