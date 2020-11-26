В Кукморском районе РТ открыли памятники героям — видео

Фото: скриншот

В Кукморском районе Татарстана открыли два новых памятника погибшим в Великой Отечественной войне, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В селе Мамашир установили мемориальную доску, на которой разместили имена солдат погибших в Великой Отечественной и Афганской войнах. Памятник к 75-летию победы установили и в селе Березняк Кукморского райна.

Памятники установлены на средства федерального гранта — 3 миллиона рублей. Жители села также вложили свои деньги — около 600 тыс. рублей.

Татьяна Демина