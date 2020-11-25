Итоги дня: как пройдет Новый год в Татарстане, ЦБ о завершении льготной ипотеки, скважины «Татнефти»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 25 ноября.
- «Роснефть» закупит у ПАО «КАМАЗ» около 6 тыс. грузовиков и спецтехники, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Техника нужна для реализации проекта «Восток Ойл», который включает в себя разработку новых месторождений на севере Красноярского края с дальнейшей возможностью транспортировки нефти по Северному морскому пути.
- Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки под 6,5% следует своевременно завершить. Это позволит избежать «пузырей» на финансовом рынке.
- ПАО «Татнефть» приостановило масштабный инвестиционный проект по уплотнению сетки скважин. Как только будут сняты ограничительные меры по добыче нефти, когда изменятся условия добычи и условия по объемам ГТМ, проект будет реанимирован, сообщил заместитель генерального директора компании по ремонту, бурению скважин и ПНП Ринат Шафигуллин.
- Сегодня замглавы Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина заявила, что в новогоднюю ночь никаких ограничений в части посещения открытых пространств — елок и снежных городков — нет: «У нас будут сохраняться ограничения на массовые мероприятия, которые будут проходить внутри помещений, пока это до 100 человек». Однако продления режима работы заведений общепита до утра в новогоднюю ночь все же не будет. Сейчас им запрещено работать с 0.00 до 6.00. На Республиканскую елку власти Татарстана планируют потратить 36 млн рублей.
- Товарный знак казанской обувной фабрики «Спартак» может быть предложен московскому футбольному клубу «Спартак». По словам нового владельца товарного знака Виталия Ревизонского, дальнейшее применение марки возможно в производстве спортивной обуви. Не исключено, что под брендом «Спартак» могут начать выпускаться бутсы.
- ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Московском регионе. Сотрудники спецслужбы изъяли у членов запрещенной в России ячейки террористической организации «Исламское государство» самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы.
- Министерство промышленности и торговли России предложило российским регионам по-новому организовать работу фуд-кортов в торговых центрах для того, чтобы не закрывать их во время эпидемии. Заказы может принимать и выдавать сотрудник заведения, либо клиенты сами будут выбирать и оплачивать заказ через «электронное меню».
- Телеведущей Тине Канделаки недоплатили почти 98 тысяч рублей из-за того, что она не задала вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина в интервью с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком на RTVI.
- Результат теста на коронавирусную инфекцию можно будет увидеть в личном кабинете портала госуслуг. Результаты загружаются в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», а затем появляются на портале не позже чем через час.
- В ближайшее время в РКБ Татарстана ждут поступления антиковидной вакцины, рассказал «Реальному времени» главврач больницы Рафаэль Шавалиев.
На сегодняшний день нет больших рандомизированных исследований о влиянии и эффективности вакцины. Тем не менее если пройти все этапы двухэтапной вакцинации, прививка может помочь, считает специалист.
- Китай запретил ввоз мяса птицы из Татарстана из-за выявленных случаев птичьего гриппа в Татарстане, Саратовской, Костромской и Томской областях.
- «Яндекс» представил новую «умную» колонку «Станция Макс», оснащенную LED-экраном. Презентация прошла во время ежегодной конференции Yet another Conference в онлайн-формате. В «умную» колонку встроен голосовой помощник «Алиса». Главные отличия нового гаджета — мощный трехполосный звук, поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана, яркость которого подстраивается под освещение комнаты.
- В Кирове суд вынес оправдательный приговор бывшему вице-премьеру — министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву. Суд не нашел в его действиях состава преступления. Гурьев имеет право на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Арест снят и с его имущества.
- Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидии на строительство газовых заправок. Согласно постановлению кабмина РТ, из бюджета Татарстана выделят средства юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных со строительством станций для заправки транспортных средств компримированным природным газом.
- В Казани сдали еще один проблемный дом ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске. В трехсекционном доме 190 квартир в черновой отделке, из них 175 квартир в доме принадлежат дольщикам, ждавшим свои квартиры с 2012 года.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан КАМАЗТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНААвдонина Любовь Геннадьевна
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