Главное к утру: интерес к гробам с окнами в Татарстане, украшение Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 25 ноября:
- В Казани на улице Баумана начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Рабочие вчера поставили первые опоры световых арок. В прошлом году аналогичную иллюминацию итальянской компании Festi Group установили в нескольких местах в центре города.
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что ведомство направило заявку на одобрение отечественной вакцины «Спутник V» в Европейскую медицинскую ассоциацию. По его словам, выход на рынок Евросоюза будет затруднен в связи со сложной политической обстановкой, однако интерес к российской вакцине в других странах очень высокий.
- Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по вопросам реализации договоренностей в Нагорном Карабахе. Лидеры двух стран обратили внимание на необходимость полного выполнения всех договоренностей для стабилизации обстановки в Карабахе.
- Осенью в Татарстане вырос спрос на гробы с окнами. Это связано с тем, что врачи рекомендуют не открывать гробы с умершими от коронавируса. Стеклянные гробы и гробы с окнами раскупают так быстро, что жители республики заказывают их в Ульяновской области. Цены на них начинаются от 10—15 тыс. рублей.
- В России до 31 декабря 2021 года продлили соцвыплаты лицам, контактирующим с «ковидными» пациентами. До конца следующего года ежемесячные пособия будут выплачиваться медицинским работникам, военнослужащим, сотрудникам МЧС и иным категориям лиц, взаимодействующим и оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
- За прошедшую неделю в Татарстане количество выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19 уменьшилось до 87%. По состоянию на 24 ноября, в республике от COVID-19 вылечились 8 598 человек, за последнюю неделю — 375 татарстанцев.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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