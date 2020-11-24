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В Елабуге соципотечный 105-квартирный дом получил положительное заключение о соответствии

11:40, 24.11.2020
В Елабуге соципотечный 105-квартирный дом получил положительное заключение о соответствии
Фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ

Новый 105-квартирный дом №2-22-6 в микрорайоне Танайка в Елабуге получил положительное заключение Госстройнадзора РТ о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

Дом построен по республиканской программе социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда». В доме пять этажей. Рядом благоустроена территория и устроена детская площадка.

26 квартир предназначены для детей-сирот, уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что положительное заключение Госстройнадзора РТ получил 190-квартирный дом в Казани.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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