Итоги дня: прощание с Феофаном, «налог для богатых», отрицание угрозы блокады и снежная буря в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 23 ноября.
- Правительство РФ включит в перечень жизненно необходимых препаратов все имеющиеся вакцины от коронавируса. С 2021 года в перечень добавят еще 25 новых препаратов, в том числе четыре лекарства из перечня высокозатратных нозологий.
- Сегодня в Благовещенском соборе Казанского кремля простились с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. Проводить владыку в последний путь приехали жители и из других регионов. Его похоронили на территории Казанского Богородицкого монастыря.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2021 года налога для физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок более 5 млн рублей в год. Деньги от повышения налога планируется направлять на лечение детей и закупку медтехники. Нововведение было разработано по поручению президента РФ в целях выполнения социальных обязательств государства перед населением.
- Татарстан занял 39-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. В республике доля работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей в месяц составляет 2,9%. Меньше 15 тыс. в месяц получают 10,2% работников.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина в очередной раз отметила, что в Татарстане не планируют вводить какие-то дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор после 10 декабря может закрыть ряд российских регионов для въезда. Авдонина отметила, что не ведомство занимается этим, а сам субъект: «Поэтому сегодня речи об этом в части Татарстана не идет».
- Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина проведет оптимизацию, а по сути революцию структуры институтов развития. Кабмин ликвидирует восемь институтов развития, включая госкорпорации МСП и «Роснано» близких президенту Анатолия Чубайса и Александра Бравермана. Их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Некоторые институты со схожим функционалом будут объединены в ходе оптимизации.
- Введение дополнительных ограничительных мер в связи с ситуацией вокруг коронавируса на федеральном уровне в настоящий момент не планируется. Об этом в понедельник сообщили в оперативном штабе.
- В Татарстане начинается масштабная выписка и доставка бесплатных препаратов для больных коронавирусом, которые лечатся дома. В Татарстане бесплатные препараты для лечения ковидных пациентов получат более 18 тыс. человек.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал руководителей муниципальных организаций и вузов, где не соблюдают противоэпидемические меры. Так чиновник отреагировал на сигнал сверху. Сегодня на совещании Роспотребнадзор доложил, что нашел нарушения в челнинских филиалах КФУ, ТИСБИ и КИУ. Помимо вузов, нарушения также нашли в концертном зале имени Сары Садыковой и МУП «Горсвет».
- Правительство утвердило правила обязательной предустановки отечественного программного обеспечения на электронные устройства. Его будут устанавливать на все продаваемые в РФ смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки, умные телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года.
- Казань заняла первое место в рейтинге по протяженности выделенных полос для общественного транспорта. Второе место досталось Набережным Челнам. Тройку лидеров замкнула Москва.
- За минувшие сутки в России выявили 25 173 новых случая COVID-19. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 114 502 человека. В Татарстане подтвердилось 73 новых случая коронавируса. Всего на 23 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 773 случая COVID-19.
- Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что разброс суточного показателя прироста заболевших коронавирусом за прошедшую неделю был в интервале от 1,8 на 100 тыс. населения в Татарстане до 7,5 в Карелии.
- Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Метеорологи обещают снег, метели и отсутствие морозов. С 24 по 26 ноября в республике погода будет формироваться под влиянием северного циклона. Сохранится вероятность снега и даже метелей. Ветер будет умеренным.
- Бывший глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59-м году жизни. Причина смерти — пневмония, вызванная коронавирусом. Он был госпитализирован в августе. Все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве.
- Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной.
- Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о назначении нового прокурора Лаишевского района. Им стал Юрий Марасов. Последний год он занимал пост замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ.
- В казанском ООО «Газпром сжиженный газ» сменился гендиректор. Николай Кучев занял эту должность вместо уволившегося Леонида Иванова. Напомним, что в этом году на территории Казанской кустовой базы, которая принадлежит ООО «Газпром сжиженный газ», произошло ЧП.
Дарья ПинегинаУправление Роспотребнадзора по Республике ТатарстанАшурков Иван Андреевич (Митрополит Феофан)Магдеев Наиль Гамбарович
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