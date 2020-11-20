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В двух хозяйствах Татарстана отменили карантин по птичьему гриппу

16:50, 20.11.2020
В двух хозяйствах Татарстана отменили карантин по птичьему гриппу
Фото: pxhere.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин по птичьему гриппу в двух районах Татарстана. Указ опубликован на сайте главы РТ.

Речь идет о крестьянском хозяйстве «Тухфатуллин Фанис Махсутович» у села Новое Дрожжаное Дрожжановского района и части земельного участка у деревни Дусай Муслюмовского района. Там содержатся домашние птицы.

На этой территории также проведут отчуждение животных. Карантин там ввели в октябре.

ОбществоВласть Татарстан
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