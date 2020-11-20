Цунаева: «В одной стране националисты становятся национальными героями, в другой — ветераны СС идут маршем»

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Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева на Международном форуме «Уроки Нюрнберга» сообщила о том, что очень важно рассказать и напомнить масштаб преступлений и злодеяний, совершенных нацистами и их пособниками, основываясь на архивных документах, которых 23 тома и более 7 тыс. документов. «Каждая страница — это основа для приговора», — отмечает спикер.



«Прошли годы, и уроки Нюрнбергского трибунала стали забываться. В одной стране националисты становятся национальными героями, в другой — ветераны СС идут маршем и получают слова благодарности за свободу, которую они добывали на Новгородчине, в Белоруссии, на Украине... и уже страна-победитель уравнена со страной, развязавшей войну».

Секретарь также возмутилась, что прямо сейчас некоторые предприниматели продают бюсты националистов и других преступников.

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин пообещал найти каждого, «кто пытается куражиться на памяти о наших дедах и отцах».

Дарья Лядащева