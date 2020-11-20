Сервис от Сбербанка: студенты УВО «Университет управления ТИСБИ» могут оплачивать учебу прямо на сайте вуза

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк и Университет управления ТИСБИ» реализовали совместный проект по приему платежей за свои услуги через систему интернет-эквайринга.

Теперь студенты и абитуриенты ТИСБИ могут производить оплату за обучение, проживание в общежитиях и другие платные услуги в личном кабинете прямо на сайте университета с карт различных банков и платежных систем. Благодаря этому удобному сервису плательщикам больше не требуется посещать офисы банка или кассы университета.

При этом сама процедура совершения платежа максимально проста и удобна. Она исключает введение большого количества реквизитов, что сокращает возможность ошибки. Все, что потребуется студенту или родителю, совершающему оплату, — номер договора на платные услуги. Перейти в раздел оплаты легко с главной страницы сайта.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Внедрение интернет-эквайринга в вузах Татарстана — это одно из значимых мероприятий федерального проекта «Безналичный мир», главная цель которого — сокращение оборота наличных денежных средств и расширение платежной инфраструктуры. Безналичные расчеты делают финансовые потоки прозрачнее, а также способствуют повышению финансовой грамотности населения».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"