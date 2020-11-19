Синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный порывистый ветер в Татарстане

В Казани ночью пройдет снег и мокрый снег, в отдельных районах возможен гололед. Температура воздуха ночью в Казани составит 4—6 градусов мороза, завтра днем — 1—6 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный, порывами до 15—18 м/с.

Фото: город Казань KZN.RU

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, завтра днем преимущественно без осадков. По республике температура ночью будет колебаться от минус 4 до минус 9 градусов, при прояснениях — до минус 15 градусов. Днем прогнозируется от минус 1 до минус 6 градусов.



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