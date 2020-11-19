Итоги дня: мера пресечения для Меня, два миллиона заболевших COVID-19 в России, министры на курсах татарского
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 19 ноября:
- В Госдуму внесли законопроект об отсрочке по выплате долгов для пострадавших во время пандемии. Отсрочку по выплатам предлагается продлить до 1 мая 2021 года. Также до 1 июля предполагается продлить период, в который судебный пристав-исполнитель не применяет меры принудительного взыскания в отношении должника
- Басманный суд Москвы избрал аудитору Счетной палаты РФ, бывшему губернатору Ивановской области и экс-главе Минстроя РФ Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий. Мень обвиняется в растрате 700 млн рублей. Мера пресечения избрана до 18 января 2021 года.
- Правительство России выделит регионам еще 80 млрд рублей для компенсации потерь, связанных с коронавирусом. Сейчас во многих регионах возникают сложности с исполнением бюджета. Предприятия, малый бизнес не восстановились до конца. Объемы налоговых и неналоговых доходов в региональные бюджеты снизились, в связи с этим правительство продолжит поддерживать субъекты РФ. Средства получат 39 регионов.
- «Автодор» получит до 500 млрд рублей на строительство высокоскоростных дорог до 2024 года. Финансирование компании будет осуществляться из госбюджета и от частных лиц. Эксплуатация автомагистралей происходит за счет внебюджетного финансирования.
- В Татарстане признали утратившим силу региональный закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина (вейпов). Позже в пресс-службе президента РТ пояснили, что в силу вступила федеральная норма, запрещающая продажу, в этой связи Татарстан должен был отменить ранее принятую норму.
- Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен главой «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), следует из данных, опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Дитрих вступает в новую должность с завтрашнего дня, 20 ноября, сроком на 5 лет.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Роспотребнадзору жестко контролировать соблюдение предписаний Роспотребнадзора в вузах. Вузы должны быть обеспечены санитайзерами, там должна проводиться термометрия, чтобы не допустить потенциально опасных людей до окружающих.
- Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» обсудит организацию производства пробиотиков мирового уровня в Татарстане. Заседание состоится 27 ноября.
- В Татарстане школьница отбилась от лисы сумкой со школьной обувью. Девочка шла в музыкальную школу в тот момент, когда на нее накинулось животное. Школьница не растерялась и начала отбиваться от лисицы сумкой. Ребенок не получил укусов.
- В Казани власти продлят мораторий на штрафы за нарушение правил благоустройства. Об этом стало известно в ходе онлайн-заседания Координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса Казани.
Мораторий на штрафы при нарушениях правил благоустройства был введен с началом пандемии для поддержки предпринимателей и действовал до конца 2020 года.
- Экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Мордовии, назвал приоритетные задачи — это качество жизни населения, доходы граждан и финансовая политика региона.
- В России с 2022 года выплаты и пособия по материнству будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности.
- Число заболевших коронавирусом в России превысило два миллиона человек. Общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 2 015 608 человек.
- Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала, что несколько республиканских министров обучаются на курсах татарского языка. Руководители ведомств владеют татарским языком, но они посещают районы республики, и чтобы общаться с их жителями, среди которых много татароязычных, знаний бывает недостаточно.
- В Татарстане 14-летний мальчик спас трех братьев из загоревшегося дома. Старший брат проснулся, услышав звук пожарного извещателя. Так как выход был заблокирован огнем, 14-летний мальчик разбил окно и вытащил из дома своих братьев.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан Здунов Артем АлексеевичМинниханов Рустам Нургалиевич
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