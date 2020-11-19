Минкультуры Татарстана готово потратить на итоги конкурса «Руководитель года — 2020» более 2,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Минкультуры Татарстана объявило тендер на организацию мероприятия, которое станет итогом конкурса «Руководитель года — 2020». Подрядчик должен выполнить все условия за 2,6 млн рублей.

Заявки принимаются с 18 по 26 ноября, следует из сообщения на сайте госзакупок. Саму церемонию необходимо провести уже 23 декабря.

В техзадани указано, что победитель аукциона должен предоставить оборудование, персонал, ведущих и обеспечить выступление творческих коллективов. Любопытно, что среди них обязательно выступление ансамбля песни и танца (не менее 20 человек), который должен представить 15 татарских танцев и 5 русских. В то же время на сцене должны выступить коллективы современной хореографии и даже брейк-данса.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Встречать гостей будут аниматоры, образ которых «должен соответствовать тематике мероприятия».

Требуется и организовать награждение победителей конкурса, а также смонтировать ролики и фильм об итогах года.