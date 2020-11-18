В Куюках застройщик приостановил возведение платного детсада — видео

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В Куюках жители ЖК «Светлый» жалуются, что девелопер заморозил строительство детского сада. Пока в округе действует только один детсад и мест в нем на всех детей не хватает, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Представители компании-застройщика отмечают, что возводимый объект был запланирован как платный. В месяц за пребывание там ребенка предполагалось брать около 15 тысяч рублей. В компании пришли к выводу, что в ЖК нет жильцов, готовых потратить такие деньги и приостановили строительство.

Местные власти видят только один выход: построить еще одно муниципальное учреждение. Но оно появится не раньше следующего года.