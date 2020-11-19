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В Татарстане ожидается снег и сильный ветер

05:27, 19.11.2020
В Татарстане ожидается снег и сильный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 19 ноября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Утром в отдельных районах прогнозируется туман. Днем возможен небольшой снег.

Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2°С до -7°С. В Казани метеорологи обещают 3—5 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометры покажут от -4°С до -6°С.

Общество Татарстан
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