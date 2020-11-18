В ряде домов Приволжского района Казани на сутки отключат воду
В ряде домов Приволжского района Казани завтра отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.
С 9.00 19 ноября до 6.00 20 ноября воды не будет по адресам:
- ул. 2-я Тихорецкая, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12, корп.1, 39а, 41, 41, корп.1;
- Безымянный переулок, 1, 1, корп. 1 и 2; 2а, 2а, корп.1,
- ул. Крутовская, 8, 8, корп.1;
- ул. Тихорецкая, 2а, 2а/1, 5, корп. 3, 6а, 6а, корп. 1 и 2, 7, корп. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 35; 7, ст. 2; 11, 11, корп. 1, 19, 19, корп. 1, 19/2, 26а, 26а, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- ул. Южно-Промышленная, 10, корп. 2.
Неудобства связаны с работами на сетях водопровода. МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.
Ранее в Приволжском районе Казани уже отключали воду.Общество Татарстан
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