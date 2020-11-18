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Итоги дня: задержание Михаила Меня, Артем Здунов едет в Мордовию и испытание вакцины «Вектор» в Татарстане

19:00, 18.11.2020 2
Итоги дня: задержание Михаила Меня, Артем Здунов едет в Мордовию и испытание вакцины «Вектор» в Татарстане
Фото: Максим Платонов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 18 ноября:

  • Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал помогать регионам, в которых тяжелое положение с распространением коронавируса. В то же время он обратился к главам субъектов России и напомнил о недопустимости «приукрашивать ситуацию».
  • Вакцина от коронавируса «Вектор» получила разрешение на пострегистрационные исследования. Вакцина может поступить в гражданский оборот до 10 декабря.
Фото mos.ru
  • Татарстан вошел в список площадок, где проведут третий этап пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса, разработанной государственным научным центром «Вектор». Об этом сегодня было объявлено на совещании с участием президента РФ. Вместе с тем в татарстанском Минздраве сообщили, что им про эти испытания пока неизвестно.
  • Следственный комитет сообщил, что бывший губернатор Ивановской области и экс-министр строительства Михаил Мень обвиняется в растрате в особо крупном размере. Ему инкриминируется хищение 700 млн рублей. По версии следствия, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, создал преступную группу для хищения бюджетных денежных средств. Эти деньги выделялись для поддержки региона.
  • Сегодня стало известно, что председатель правительства Дагестана Артем Здунов готовится возглавить один из регионов страны, в числе наиболее вероятных СМИ называют Мордовию, эту информацию подтверждают и собственные источники «Реального времени». Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Свое решение об уходе он объяснил тем, что «нужно давать дорогу молодым». В итоге вечером Здунова официально назначили временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия, приняв отставку Волкова
  • Кроме того, сегодня Путин назначил зампредправительства Ставропольского края Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
Фото e-dag.ru
  • Депутат Госдумы Валерий Милонов заразился коронавирусной инфекцией. Он находится на самоизоляции пятый день.
  • В Татарстане запущена бесплатная выдача лекарств от COVID-19. Бесплатные препараты доставляют на дом волонтеры, в числе которых студенты медицинских училищ. Процесс передачи они фиксируют на фото, чтоб засвидетельствовать лицо пациентов и факт приема.
  • Метеорологи считают, что предстоящая зима в Казани не будет суровой, несмотря на стремительно пришедшие морозы. Уже завтра днем ожидается минус 2 — минус 7 градусов.
Фото Олега Тихонова
  • В Татарстане объем иностранных инвестиций за шесть месяцев снизился на 78,8%. В основной капитал из внебюджетных источников поступления в Татарстане за шесть месяцев 2020 года снизились на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • В Челнах врачи начали принимать пациентов по WhatsApp. Из-за большой загруженности вызов врача на дом принимают не только по телефону, но и мессенджеру. Там же можно проконсультироваться со специалистом.
  • В Татарстане не планируется отмена новогодних елок. В Казани ГБУК РТ «Татаркино» проведет 6 декабря новогоднее представление для детей. Оно станет первым в столице Татарстана. «Первая в МИРе елка» начнется в 14.00 в кинотеатре «Мир». Организаторы отмечают, что мероприятие пройдет в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Фото Рината Назметдинова
  • В Минтруде РФ предложили изменить условия выплаты единовременной пенсии. Идея ведомства состоит в том, чтобы единовременные выплаты пенсионерам производились при условии, что назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).
  • В Роспотребнадзоре Татарстана не поддержали предложение студентов о переводе на дистант. В КФУ прокомментировали, что с 1 сентября образовательный процесс идет в смешанном формате, поэтому студенты могут посещать занятия онлайн, через Microsoft Teams.
  • Казанский суд отправил в психбольницу мать убитого и выжившего братьев-близнецов 34-летнюю Наргизу Сибгатуллину. Она обвинялась в нападении с ножом на двух семилетних сыновей-близнецов и убийстве одного из них.
  • Журналист, автор youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров выложил пост у себя в instagram-аккаунте, где назвал Казань «абсолютно самодостаточным городом», который не пытается соответствовать Москве. По его мнению, так происходит из-за того, что «Казань — центр татарского мира», занимающий в истории особое место, а еще благодаря самостоятельным крепким международным связям.
  • Хабиб Нурмагомедов запустит виртуальный оператор связи Eagle Mobile. Ожидается, что проект будет запущен на сетях Tele2. Пилотный старт Eagle Mobile намечен на декабрь.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    Здунову успехов!
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  • Анонимно 18 ноя
    Давно надо было бесплатно лекарства раздавать больным ковидом. Не тот масштаб проблемы уже, чтобы зарабатывать на горе людей
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