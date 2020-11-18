В Казани суд рассмотрит дело о хищении 129 млн рублей директором ООО «Таурат»
Вахитовский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело о хищении 129 млн рублей бывшим директором ООО «Таурат». Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).
На днях прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение, и теперь дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, с октября 2011 года по октябрь 2018 года мужчина перечислял деньги компании на счета подконтрольных ему фирм в качестве оплаты за несуществующие поставки коагулянтов для очистки воды. Всего он вывел 129 млн рублей, уверены следователи.
Сам обвиняемый вину не признал. Он находится под подпиской о невыезде.
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