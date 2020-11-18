В Казани суд рассмотрит дело о хищении 129 млн рублей директором ООО «Таурат»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Вахитовский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело о хищении 129 млн рублей бывшим директором ООО «Таурат». Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

На днях прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение, и теперь дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По версии следствия, с октября 2011 года по октябрь 2018 года мужчина перечислял деньги компании на счета подконтрольных ему фирм в качестве оплаты за несуществующие поставки коагулянтов для очистки воды. Всего он вывел 129 млн рублей, уверены следователи.

Сам обвиняемый вину не признал. Он находится под подпиской о невыезде.

Евгений Кадашников