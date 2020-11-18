Полицейские в Казани спасли женщину из горящей квартиры

Фото: 16.мвд.рф

Полицейские в Казани спасли женщину из горящей квартиры на улице Индустриальной. О произошедшем рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

В 5.15 утра сотрудники патрульно-постовой службы получили информацию о пожаре в многоквартирном доме. Сотрудников полиции встретил житель горящей квартиры, который пояснил, что в горящей комнате находится его мать.

Фото: 16.мвд.рф

Полицейские вошли в квартиру и обнаружили на полу женщину без сознания. Несмотря на сильную задымленность, они вынесли 57-летнюю пострадавшую на улицу и оказали ей первую помощь. После женщина была передана медикам скорой помощи.

Сейчас выясняются причины возгорания.



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