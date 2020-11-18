В Татарстане выдача потребительских кредитов сократилась на 9%

В Татарстане выдача потребительских кредитов в октябре сократилась на 9% по сравнению с сентябрем. Таковы данные исследования «Объединенного кредитного бюро».

В целом Татарстан занял седьмое место среди регионов по числу выданных нецелевых кредитов. Больше всего кредитов выдано в Москве (70,3 тыс. кредитов) и Подмосковье (66,1 тыс.).

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Всего в России в октябре 2020 года выдали 1,3 млн нецелевых потребительских кредитов, что на 2% меньше, чем в сентябре, предает «Коммерсант».



Ранее в Татарстане выдали меньше потребительских кредитов на 26,7%.



