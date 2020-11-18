Новости общества

08:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выдача потребительских кредитов сократилась на 9%

14:26, 18.11.2020
В Татарстане выдача потребительских кредитов сократилась на 9%
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане выдача потребительских кредитов в октябре сократилась на 9% по сравнению с сентябрем. Таковы данные исследования «Объединенного кредитного бюро».

В целом Татарстан занял седьмое место среди регионов по числу выданных нецелевых кредитов. Больше всего кредитов выдано в Москве (70,3 тыс. кредитов) и Подмосковье (66,1 тыс.).

Pixabay

Всего в России в октябре 2020 года выдали 1,3 млн нецелевых потребительских кредитов, что на 2% меньше, чем в сентябре, предает «Коммерсант».

Ранее в Татарстане выдали меньше потребительских кредитов на 26,7%.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем